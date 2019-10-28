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Пензенцы устроили благотворительный забег в помощь больной девочке (видео)

28 октября в 21:16 204 просмотра
«Шаг надежды». Все собранные в ее ходе деньги пойдут на помощь маленькой Еве Блощененко, которая борется с онкологическим заболеванием. На призыв помочь откликнулись десятки горожан.

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В Пензе прошел массовый благотворительный забег. Акцию назвали «Шаг надежды». Все собранные в ее ходе деньги пойдут на помощь маленькой Еве Блощененко, которая борется с онкологическим заболеванием. На призыв помочь откликнулись десятки горожан.

Бизнесмена Дмитрия Денисова и сотрудников его компании объединило желание помочь малышке. У девочки врачи диагностировали рак.

«Мы решили поддержать эту акцию, потому что всегда готовы прийти на помощь и сделать доброе дело. Мы без всяких сомнений сразу пошли участвовать в забеге», — сказал Дмитрий Денисов.

Бизнесмен состоит в группе любителей здорового образа жизни, которая сложилась всего лишь месяц назад. Узнав о проблеме, с которой столкнулась семья Блощененко, единомышленники решили помочь. Таких же, как они, приверженцев здорового образа жизни, небезразличных к судьбе девочки, они пригласили на благотворительный марафон.

«Пришли все, кто захотел и смог. Регистрация стоила от 100 рублей. Были две дистанции — четыре и один километр. На финише участникам давали чай и пирожки», — рассказали организаторы благотворительного забега Сергей Пивцов и Алексей Рудаков.

К акции присоединились не только любители бега. Так, Анастасия Соколова предложила организаторам благотворительного «Шага надежды» услуги волонтера, сообщает телеканал «Экспресс».

«Так как бегать я не могу, решила свои силы применить в другом. Я регистрировала участников и направляла их во время забега», — поделилась волонтер.

В акции на Олимпийской аллее приняли участие и малыши. Они тоже вышли на старт.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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