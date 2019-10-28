Пензенские авиамоделисты боролись за звание лучшего (видео)

В Пензе прошли соревнования по авиамодельному спорту для детей и взрослых. Участники собрались на базе бывшей Станции юных техников.

Дети соревновались в нескольких номинациях. Те, кто претендует на первое место в номинации «копии», перед вылетом представили свои модели судейской коллегии. За сходство с самолетом-оригиналом можно было получить дополнительные баллы.

«Ученики получают не только навыки по авиамоделированию, но и в будущем смогут паять, строгать, что-то чинить, красить, это огромный плюс», — отметил педагог дополнительного образования пензенского клуба «Беркут» Владимир Якушев.

Одновременно с воспитанниками клубов авиамоделирования за призы в рамках Кубка Федерации Пензенской области боролись уже бывалые спортсмены, кандидаты и мастера спорта. Посоревноваться с ними могли и школьники, если их модели способны выполнить все фигуры высшего пилотажа в классе «F2B», сообщает телеканал «Экспресс».

«Штрафы участникам назначаются, в основном, по технике безопасности. Если они запускают опасные и тяжелые модели. Также мы предупреждаем руководителей и ребят о технике безопасности. Во время гоночных стартов обязательно надеваются каски», — рассказал методист пензенского детско-юношеского центра «Звездный» Герман Синявин.

У каждого спортсмена в запасе было три попытки. В зачет шел лучший результат. Следующие соревнования ожидаются в ноябре. На базе училища олимпийского резерва пройдут чемпионат России и чемпионат Пензенской области по метательным авиамоделям. Возрастные ограничения — 0+.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».