Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
Пензенские школьники сыграют в футбол в Москве
Пензенские авиамоделисты боролись за звание лучшего
В Пензе проходит всероссийский турнир по прыжкам в воду
Для баскетболисток пензенского клуба «Юность» написали гимн
Пензенские дзюдоисты получили три медали на турнире в Самаре
Пензенская «Лагуна-УОР» сразится с действующим чемпионом России
Пензенский дзюдоист занял третье место на турнире в Тольятти
Пензенский «Дизель» обыграл питерское «Динамо»
Иван Белозерцев поздравил пензенский «Дизель» с победой
В Пензе на День автомобилиста состоятся соревнования среди водителей

Для пензенцев провел тренировку известный спортсмен Иван Новиков (видео)

28 октября в 23:52 264 просмотра
, они могли получить и новые спортивные звания.

" data-title="Для пензенцев провел тренировку известный спортсмен Иван Новиков — Пенза-пресс, рунет за день">

Новички и мастера оказались на равных. Тренер сборной России по айкидо Иван Новиков провел учебно-тренировочный семинар для пензенских спортсменов и их наставников. Кроме знаний об одном из самых миролюбивых видов восточных единоборств, они могли получить и новые спортивные звания.

Все приемы спортсмены отрабатывали не одну сотню раз. Но это была не рядовая тренировка. За каждым движением следил Иван Новиков. В Пензе он бывает регулярно, поэтому со многими учениками хорошо знаком. На семинаре под его руководством — и спортсмены новички, и начинающие тренеры, сообщает телеканал «Экспресс».

«Есть люди, которые заслуживают уважения, мы действительно называем их мастерами, но важно себя к ним не причислять. Тогда вы будете также интенсивно заниматься и вкладывать свои силы в то, чтобы стать лучше. Если вы начинаете себя считать мастером, то это фактически тупик. Вы должны чувствовать себя учеником всю жизнь», — подчеркнул тренер.

В семинаре приняли участие около 50 человек. Помимо ежедневных тренировок, спортсмены сдавали экзамен на новые спортивные звания. Одна из особенностей тестирования в айкидо — сдача в паре. Несмотря на то, что соревнования не включают в себя спарринги, многие элементы можно выполнить только с партнером. Важна не только техника выполнения приемов, но и соблюдение правил этикета.

«В первую очередь, это некая боевая медитация. Это больше не способ развиться физически, а развиться ментально, что, по-моему, гораздо важнее», — отметил участник семинара по айкидо Николай Макаров.

У тех, кому не удалось улучшить свое спортивное звание, еще будет такой шанс. Иван Новиков проводит семинары в Пензе каждые полгода.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...