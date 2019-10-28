В Пензе обсудили реализацию стратегии противодействия экстремизму

Губернатор Иван Белозерцев поднял тему реализации стратегии противодействия экстремизму в стране до 2025 года на территории Пензенской области, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Рассмотрение данного вопроса инициировано межведомственной комиссией по противодействию экстремизму на территории Российской Федерации. О результатах рассмотрения будет доложено полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе. Напомню, что указанная стратегия является основополагающим документом для федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму определена защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз», — отметил он.

По словам губернатора, в рамках федеральной стратегии на территории региона проводится комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и этнического сепаратизма, а также предупреждению религиозной и национальной нетерпимости.

«В Пензенской области фиксируется низкий уровень экстремистских проявлений. Однако любое из них при определенных условиях может привести к дестабилизации социально-политической обстановки. Об этом нужно помнить всегда», — сказал глава региона.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о принимаемых мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений гражданами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ранее судимыми, несовершеннолетними, а также о предупреждении преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.