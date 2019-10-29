В Заречном начали собирать новогоднюю елку

В городе Заречный Пензенской области подготовка к Новому году идет полным ходом — здесь уже приступи к монтажу елки.

Ее собирают на площади у дворца культуры «Современник». Официально в стране новогодний сезон начнется 18 ноября — в этот день отмечается день рождения Деда Мороза. Благодаря тому, что к этому времени елка уже будет смонтирована, у зареченцев появится возможность поздравить главного праздничного персонажа и сделать ему подарок, пишет портал «Город Z».

Все поделки, сделанные горожанами, попадут на выставку.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании поручил особое внимание уделить новогодним подаркам для детей из малообеспеченных семей. Без сладостей не должен остаться ни один ребенок, подчеркнул он.