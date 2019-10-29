Пензенским соцслужбам вручили ключи от 32 машин (видео)

В подразделения социальной защиты Пензы и районов области поступили 32 автомобиля. Они — разные по оснащению спецоборудованием и по вместительности. Однако их цель одна — облегчить жизнь маломобильных граждан и пожилых людей из отдаленных населенных пунктов региона. Средства на покупку техники поступили в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Легковые автомобили, микроавтобусы и один ПАЗ заняли часть Юбилейной площади. 32 машины пополнят автопарки социальных служб в Пензе и районах области. Первыми новую технику осмотрели водители. Они отметили специальные подъемники, которыми оснащены все машины.

«Для инвалида это очень удобно. Все комфортно и бесшумно», — сказал водитель областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Александр Данилов.

Автомобили призваны повысить доступность медицинских учреждений для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих за пределами областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те авто, что уже получены, будут также направлены на проведение дополнительной диспансеризации граждан старше 65 лет, которые в сельской местности еще не успели пройти обследование», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

15 автомобилей, поступивших в районы, будут специализироваться на перевозке маломобильных пассажиров, еще 11 будут работать в режиме социального такси, пять микроавтобусов поступят в учреждения соцзащиты Пензы, а автобус передадут Бессоновскому району.

«Я прошу организовать работу, чтобы машины не стояли, а работали в интересах людей. Чтобы от граждан не было претензий», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Специалисты социальных служб уже разработали план по эксплуатации транспортных средств. Они уверены, что услуги по перевозке у жителей отдаленных сел будут пользоваться постоянным спросом.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».