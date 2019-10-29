Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
Пензенская область — среди лидеров ПФО в сельском хозяйстве
Пензенцы устроили благотворительный забег в помощь больной девочке
Тимирязевский дом культуры отремонтировали почти за 6 млн руб
В Пензе 29 октября отключат воду в Арбеково
В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
В Пензе обсудили реализацию стратегии противодействия экстремизму
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Иван Белозерцев передал соцслужбам ключи от 32 новых авто
Директор пензенского ТФОМС Елена Аксенова проведет «прямую линию»
Билайн продолжает масштабное развитие 4G сети в Пензенской области

Пензенским соцслужбам вручили ключи от 32 машин (видео)

29 октября в 00:15 260 просмотров
«Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

" data-title="Пензенским соцслужбам вручили ключи от 32 машин — Пенза-пресс, рунет за день">

В подразделения социальной защиты Пензы и районов области поступили 32 автомобиля. Они — разные по оснащению спецоборудованием и по вместительности. Однако их цель одна — облегчить жизнь маломобильных граждан и пожилых людей из отдаленных населенных пунктов региона. Средства на покупку техники поступили в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Легковые автомобили, микроавтобусы и один ПАЗ заняли часть Юбилейной площади. 32 машины пополнят автопарки социальных служб в Пензе и районах области. Первыми новую технику осмотрели водители. Они отметили специальные подъемники, которыми оснащены все машины.

«Для инвалида это очень удобно. Все комфортно и бесшумно», — сказал водитель областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Александр Данилов.

Автомобили призваны повысить доступность медицинских учреждений для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих за пределами областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те авто, что уже получены, будут также направлены на проведение дополнительной диспансеризации граждан старше 65 лет, которые в сельской местности еще не успели пройти обследование», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

15 автомобилей, поступивших в районы, будут специализироваться на перевозке маломобильных пассажиров, еще 11 будут работать в режиме социального такси, пять микроавтобусов поступят в учреждения соцзащиты Пензы, а автобус передадут Бессоновскому району.

«Я прошу организовать работу, чтобы машины не стояли, а работали в интересах людей. Чтобы от граждан не было претензий», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Специалисты социальных служб уже разработали план по эксплуатации транспортных средств. Они уверены, что услуги по перевозке у жителей отдаленных сел будут пользоваться постоянным спросом.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...