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Пензенские школьники сыграют в футбол в Москве (видео)

29 октября в 01:38 212 просмотров
, где пройдет финальный этап соревнований. Вместе с главным тренером команды в столицу отправятся восемь футболистов.

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Мальчишки из Пензы выступят на первом всероссийском фестивале детского дворового футбола. 30 октября сборная школы № 66 отправится в Москву, где пройдет финальный этап соревнований. Вместе с главным тренером команды в столицу отправятся восемь футболистов.

Как говорят сами игроки, когда они только собрались, много времени ушло на то, чтобы сыграться. Но теперь они — одна команда.

Игры пройдут на стадионе «Динамо». Соперниками пензенских ребят станут команды из 55 регионов страны. Они сыграют в формате шесть на шесть. Путевку в Москву ученики школы № 66 завоевали по результатам регионального этапа турнира, сообщает телеканал «Экспресс».

«Турнир мы прошли уверенно, победили все команды, теперь едем в Москву. Мы наладили тренировочный процесс, отрабатываем домашние заготовки. Психологически ребята готовы, в себе уверены», — сказал тренер сборной школы № 66 Геннадий Викулов.

На всероссийском фестивале детского дворового футбола узнать ребят из Пензы будет несложно. Специально к турниру им сшили новую форму. В Москве они успеют побывать не только в роли игроков, но и в роли болельщиков. Участники турнира посетят матч российской премьер-лиги между «Динамо» и «Ахматом». Возрастные ограничения на матчи — 0+.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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