В Пензе проведут обучающий семинар для руководителей промпредприятий

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 28 октября обсудили вопрос повышения производительности труда и расширения ассортимента выпускаемой в регионе продукции.

«Неделю назад президент РФ Владимир Владимирович Путин провел совещание, посвященное вопросам финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса. Было отмечено, что пик поставок вооружения в рамках государственного оборонного заказа по ряду направлений близок к завершению. Поэтому предприятиям оборонно-промышленного комплекса, помимо основной работы, нужно осваивать выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, конкурентоспособной на мировом рынке», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что ряд предприятий Пензенской области успешно решает эту задачу и привел в пример ПО «ЭВТ». Глава региона предложил провести на базе этого завода обучающий семинар, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Руководству предприятия есть, о чем рассказать коллегам. Думаю, стоит организовать посещение производственного объединения, чтобы лидеры этого направления поделились информацией, каких результатов им удалось достичь за последние три года», — отметил он.