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В ноябрьские праздники из Москвы в Пензу пустят дополнительные поезда

29 октября в 05:12 246 просмотров
, что в период ноябрьских праздников будут курсировать дополнительные поезда из Москвы.

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Пензенцев уведомляют о том, что в период ноябрьских праздников будут курсировать дополнительные поезда из Москвы.

В АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») уточнили, что выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 числа. Отмечается, что максимальный пассажиропоток ожидается 4 ноября.

Дополнительные поезда (всего — около 200 штук) будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы, в том числе — и в Пензу. В настоящее время на период праздников выкуплено уже на 15% больше билетов, нежели в прошлом году. При необходимости будут назначать дополнительные рейсы либо увеличивать число вагонов, отметили в компании.


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