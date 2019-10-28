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В Пензе 29 октября отключат воду в Арбеково

28 октября в 19:04 570 просмотров

В Пензе в 9 часов 29 октября из-за ремонта водопровода на улице Виражной без холодной воды останутся жители ряда улиц.

По данным «Горводоканала», воду отключат на улицах: Виражная, Большая Арбековская, Сиреневая, Радужная, Рябиновая, Малая Поляна, Большая Поляна, Хорошая, Яблоневая.

Подачу ресурса обещают возобновить в 17 часов.


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