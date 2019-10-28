В Пензе 29 октября отключат воду в Арбеково

По данным «Горводоканала», воду отключат на улицах: Виражная, Большая Арбековская, Сиреневая, Радужная, Рябиновая, Малая Поляна, Большая Поляна, Хорошая, Яблоневая.
Подачу ресурса обещают возобновить в 17 часов.
В Пензе в 9 часов 29 октября из-за ремонта водопровода на улице Виражной без холодной воды останутся жители ряда улиц.
По данным «Горводоканала», воду отключат на улицах: Виражная, Большая Арбековская, Сиреневая, Радужная, Рябиновая, Малая Поляна, Большая Поляна, Хорошая, Яблоневая.
Подачу ресурса обещают возобновить в 17 часов.
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