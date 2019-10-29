Всего за девять месяцев сельхозпредприятия произвели продукции на 83,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2018 года на 17,9%, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, за это время в регионе произвели 276, 8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, это на 22,3% больше прошлогоднего результата. Также было собрано больше подсолнечника и сахарной свеклы, что позволило области занять первое место в ПФО.

«В области есть результат, мы имеем все основания рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Лидирующую позицию регион занимает и по вводу жилья. С начала 2019-го индивидуальные застройщики сдали 556 тыс. кв. м жилого фонда, что на 156,8% выше прошлогоднего уровня.