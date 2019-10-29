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Пензенская область — среди лидеров ПФО в сельском хозяйстве

29 октября в 03:27 154 просмотра

В пензенском правительстве 28 октября подвели итоги социально-экономического развития региона.

Всего за девять месяцев сельхозпредприятия произвели продукции на 83,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2018 года на 17,9%, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, за это время в регионе произвели 276, 8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, это на 22,3% больше прошлогоднего результата. Также было собрано больше подсолнечника и сахарной свеклы, что позволило области занять первое место в ПФО.

«В области есть результат, мы имеем все основания рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Лидирующую позицию регион занимает и по вводу жилья. С начала 2019-го индивидуальные застройщики сдали 556 тыс. кв. м жилого фонда, что на 156,8% выше прошлогоднего уровня.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%85-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-3526901/, http://www.pnzreg.ru/

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