В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения

«Главные врачи больниц Пензенской области должны провести инвентаризацию объектов здравоохранения, на базе которых людям оказывается первичная медико-санитарная помощь. Нужно четко понять, где требуется ремонт, где старые корпуса простаивают, какой объем работ требуется, какова потребность в оборудовании и кадровом обеспечении», — сказал губернатор.

Он отметил, что данная работа уже началась, теперь требуется довести ее до логического завершения.

«По итогам работы по инвентаризации я жду от министерства здравоохранения региона профессиональный анализ ситуации», — поручил Иван Белозерцев.

Региональные программы по модернизации первичного звена пензенского здравоохранения должны быть утверждены до июля 2020 года, сообщили в пресс-центре правительства области.