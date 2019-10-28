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В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения

28 октября в 17:48 32 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев 28 октября поручил провести инвентаризацию объектов здравоохранения Пензенского региона. Принципы модернизации первичного звена отрасли здравоохранения утверждены постановлением правительства РФ во исполнение поручения президента страны Владимира Путина.

«Главные врачи больниц Пензенской области должны провести инвентаризацию объектов здравоохранения, на базе которых людям оказывается первичная медико-санитарная помощь. Нужно четко понять, где требуется ремонт, где старые корпуса простаивают, какой объем работ требуется, какова потребность в оборудовании и кадровом обеспечении», — сказал губернатор.

Он отметил, что данная работа уже началась, теперь требуется довести ее до логического завершения.

«По итогам работы по инвентаризации я жду от министерства здравоохранения региона профессиональный анализ ситуации», — поручил Иван Белозерцев.

Региональные программы по модернизации первичного звена пензенского здравоохранения должны быть утверждены до июля 2020 года, сообщили в пресс-центре правительства области.


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