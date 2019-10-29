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На пензенских дорогах установят больше систем фото- и видеофиксации нарушений

29 октября в 09:05 218 просмотров
, на эти цели из бюджета направлено более 190 млн рублей.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил продолжить работу по снижению числа ДТП в регионе. Одной из эффективных мер является установка систем фото- и видеофиксации нарушений, на эти цели из бюджета направлено более 190 млн рублей.

Как сообщает пресс-центр облправительства, сейчас в Пензенской области работают 79 стационарных камер и 32 передвижных комплекса. В 2020 году, по информации ГБУ «Безопасный регион», количество систем контроля будет планомерно увеличиваться и составит 157 комплектов, из них 30 настроят на несколько видов нарушений.

В частности, камеры, помимо фиксации превышения скоростного режима, будут реагировать на выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, движение по обочине и на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии.

«Комплексы фиксации должны вводиться в эксплуатацию как можно быстрее, сразу при их поступлении и оформлении необходимой документации, это позволит дисциплинировать водителей и снизить количество ДТП, в том числе и с летальным исходом. Снижение смертности на автодорогах — один из ключевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и мы должны его добиться, речь идет о жизни и здоровье людей», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/192150/

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