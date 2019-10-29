Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
В России для проверки IT-безопасности банков могут привлечь хакеров
В Подмосковье арестовали студента, готовившего массовое убийство в техникуме
Роскомнадзор удалил с сайта экспертизу «сатанинских» песен Крида
На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли
Министр здравоохранения рассказала об эвтаназии в России
В передаче Малахова рассказали, чем зарабатывают популярные блогерши
В России предложили установить сроки снятия тонировки с машины
В России не пользуются льготами 35% семей с детьми
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В США создали полнометражный мультфильм про Тома и Джерри

В России может уменьшиться количество моногородов

29 октября в 09:13 176 просмотров
, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.

" data-title="В России может уменьшиться количество моногородов — Пенза-пресс, рунет за день">

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.

При этом в Минэкономразвития пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки. Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу.
Пересмотр списка планируют только 2020 году.

Новая программа готовится взамен старой, которая досрочно прекратила свое существование. С критикой документа выступила Счетная палата, объявившая, что меры по поддержке моногородов не привели к росту уровня жизни их населения.
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин пока не поступали.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...