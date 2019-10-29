На ул. Антонова ночью сгорела «ГАЗель». ВИДЕО

В ночь на 29 октября в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошел пожар.

В группе «Пенза.livе» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия на улице Антонова. На кадрах видно, что огонь полностью охватил машину, рядом — припаркованы десятки транспортных средств, огонь мог перейти на них.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23:36. В результате огонь уничтожил полностью моторный отсек и салон грузового авто. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания на место приехали шесть человек личного состава МЧС и две машины спецтехники. Специалисты выясняют причину произошедшего.