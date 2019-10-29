«Пензаэнерго» напоминает о неминуемом штрафе для «энерговоров»

Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» продолжает бороться с безучетным потреблением электроэнергии. Ежедневно проводятся подомовые обходы жителей частного сектора и инспектирование производственных предприятий для проверки приборов учета и выявления несанкционированного подключения к электросети.

За девять месяцев текущего года таким образом удалось выявить 303 случая безучетного потребления в объеме 7 305,7 тыс. кВт*ч. Также по факту бездоговорного потребления в объеме 144,76 тыс. кВт*ч составлено девять актов. Сетевой компании был нанесен ущерб в 19,4 млн рублей, причем суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии.

В отношении юридических лиц составлено 18 актов о безучетном энергопотреблении: предприниматели из Бессоновского, Пензенского, Мокшанского, Спасского, Белинского и Тамалинского районов похитили 6450,2 тыс. кВт*ч.

На физических лиц контролеры филиала «Пензаэнерго» составили 285 актов о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 855,5 тыс. кВт*ч. Наибольшие объемы хищений зафиксированы в Мокшанском районе (115 актов на 311,1 тыс. кВт*ч), а также в Бессоновском (27 актов на 123,3 тыс. кВт*ч), Пензенском (17 актов на 79,4 тыс. кВт*ч) и Белинском (26 актов, 70,9 тыс. кВт*ч).

«Последний всплеск хищения электроэнергии среди потребителей — физических лиц был в сентябре 2019 года. Он связан с сокращением продолжительности дня и резким понижением температуры. Ряд потребителей в это время задействовали электрические отопительные приборы, подключив их в обход приборов учета. Это существенно увеличило нагрузку на сеть. Благодаря тому, что наши распределительные сети оснащены интеллектуальной системой технического учета, мы сразу получаем информацию обо всех изменениях режимов работы и оперативно направляем наших сотрудников для устранения хищения электроэнергии. В нашем распоряжении — современные приборы и средства обнаружения, опытный персонал. Безусловно, недобросовестные потребители больше теряют, оплачивая штрафы, чем экономят при умышленном искажении фактического объема потребления электроэнергии», — сообщил заместитель начальника управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» Дмитрий Залепухин.

В компании предупредили о том, что недобросовестные потребители оплачивают не только доначисления за потраченную электроэнергию (по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере), но и штраф согласно статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» (для граждан — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей). За особо крупное хищение можно лишиться свободы на срок до двух лет. Кроме того, если электросетевое оборудование или электротехника других потребителей выйдет из строя, затраты на ремонт также возложат на «энерговора».

«При совершении несанкционированного подключения к электрическим сетям, при монтаже потайных электрокоммуникаций в обход прибора учета потребитель подвергает себя и своих близких смертельной опасности. Нередко такие эксперименты заканчиваются гибелью в результате поражения электрическим током или пожара», — предупредил Дмитрий Залепухин.

Энергетики призывают жителей региона, располагающих информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети или безучетном потреблении электроэнергии, сообщать об этом в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону «горячей линии»: 8−800−700−18−12. Анонимность гарантируется.