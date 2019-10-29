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Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета

29 октября в 09:32 270 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram красивым видом из окна кабинета.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там — красота… И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», — написал глава региона.

За несколько часов пост набрал более 1200 лайков, в комментариях горожане отметили, что за последнее время Пенза заметно преображается.

«Очень красиво! Площадь очень интересная, не то, что раньше. Спасибо за работу», — поблагодарила губернатора подписчица irina_pchelintsev.

«Наш город — самый лучший», — написала пензячка с ником nesterova6377.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4KW1HVFt9u/

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