Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram красивым видом из окна кабинета.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там — красота… И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», — написал глава региона.

За несколько часов пост набрал более 1200 лайков, в комментариях горожане отметили, что за последнее время Пенза заметно преображается.

«Очень красиво! Площадь очень интересная, не то, что раньше. Спасибо за работу», — поблагодарила губернатора подписчица irina_pchelintsev.

«Наш город — самый лучший», — написала пензячка с ником nesterova6377.