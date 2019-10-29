Пензенских водителей просят «переобуть» свои машины

Центр организации дорожного движения Пензы обращается к владельцам машин с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю, так как ожидается понижение температуры воздуха.

По данным пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет понижаться от 0 до минус 6 градусов, днем — от 0 до плюс двух градусов. Также ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

«Отсутствие зимней резины может неблагоприятно оотразиться на безопасной ситуации на дорогах. Учитывая возможные погодные условия, администрация города обращается ко всем автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными при движении на городских дорогах», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Водителей просят двигаться с максимально пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными на дорогах.