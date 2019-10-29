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Пензенских водителей просят «переобуть» свои машины

29 октября в 09:51 380 просмотров
, так как ожидается понижение температуры воздуха.

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Центр организации дорожного движения Пензы обращается к владельцам машин с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю, так как ожидается понижение температуры воздуха.

По данным пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет понижаться от 0 до минус 6 градусов, днем — от 0 до плюс двух градусов. Также ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

«Отсутствие зимней резины может неблагоприятно оотразиться на безопасной ситуации на дорогах. Учитывая возможные погодные условия, администрация города обращается ко всем автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными при движении на городских дорогах», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Водителей просят двигаться с максимально пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными на дорогах.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5-3995656/

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