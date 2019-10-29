Пензенцы смогут бесплатно посетить выставки и спектакли в «Ночь искусств»

В лермонтовской библиотеке мероприятия будут проходить с 18:30. Программа включает игры, конкурсы, мастер-классы, спектакли театра «Кукольный дом» и творческой мастерской Натальи Арефьевой для детей и взрослых. Для посещения некоторых площадок требуется регистрация.
Также посетители смогут принять участие в чемпионате по чтению вслух, посетить экскурсии по книгохранилищу и подняться на балкон верхнего этажа библиотеки. В 23:00 начнется завершающее мероприятие акции — ночной киносеанс.
«Ночь искусств» также пройдет в Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого и Губернаторском доме 3 ноября с 18:00. Посетителей ждут тематические экскурсии, вечера песни.
В Музее одной картины имени
В Никольском музее стекла и хрусталя с 18:15 будут работать выставки и экскурсии.
Вход на все мероприятия — свободный. Возрастные ограничения — 0+.