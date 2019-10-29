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Пензенцы смогут бесплатно посетить выставки и спектакли в «Ночь искусств»

29 октября в 10:16 246 просмотров
3 ноября в пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, а также в музеях города и области пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» (0+).

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3 ноября в пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, а также в музеях города и области пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» (0+).

В лермонтовской библиотеке мероприятия будут проходить с 18:30. Программа включает игры, конкурсы, мастер-классы, спектакли театра «Кукольный дом» и творческой мастерской Натальи Арефьевой для детей и взрослых. Для посещения некоторых площадок требуется регистрация.

Также посетители смогут принять участие в чемпионате по чтению вслух, посетить экскурсии по книгохранилищу и подняться на балкон верхнего этажа библиотеки. В 23:00 начнется завершающее мероприятие акции — ночной киносеанс.

«Ночь искусств» также пройдет в Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого и Губернаторском доме 3 ноября с 18:00. Посетителей ждут тематические экскурсии, вечера песни.

В Музее одной картины имени Г. В. Мясникова пройдут мероприятия, посвященные художнику Илье Репину, а в 18:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 — сеансы демонстрации его картины «Портрет священника Г. С. Петрова» в сопровождении фильма «Непостижимый Репин» (6+). На них требуется предварительная запись.

В Никольском музее стекла и хрусталя с 18:15 будут работать выставки и экскурсии.

Вход на все мероприятия — свободный. Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/penzagallery?w=wall-46477522_12510, https://vk.com/artnight_pnz?z=photo-78230747_457239071%2Falbum-78230747_00%2Frev

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