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В Пензе разрушенные дома закроют декоративными экранами

29 октября в 11:26 184 просмотра
, расположенных вдоль дорог, которые препятствуют сносу построек.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести работу с собственниками ветхих домов, расположенных вдоль дорог, которые препятствуют сносу построек.

Глава региона подчеркнул, что необходимо найти собственников и работать с ними, возможно, предложить им выкуп по приемлемой стоимости.

«С собственниками ветхой недвижимости необходимо встречаться, обращаться в судебные органы или обсуждать взаимовыгодные условия, проводить оценку и выкупать за счет муниципальных средств», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что необходимо более качественно проводить работы по формированию площадок после сноса ветхих домов. Губернатор поручил разравнивать участки, убирать оставшийся мусор и засевать землю травой.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что для улучшения вида пензенских улиц будут устанавливать декоративные экраны на разрушающиеся постройки. До конца 2019 года их соорудят на улицах Революционной, Красной, Ставского, Чкалова, Калинина, Свердлова, Урицкого и Суворова.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/192151/

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