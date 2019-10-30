Аферисты в Сети? Пензенец утверждает, что ему под видом дорогого пульта продали дешевку

Пульт от электрических ворот за 80 рублей по цене универсальной дорогостоящей разработки. Пензенец поделился с редакцией информагентства горьким опытом заказа в одном из интернет-магазинов, чтобы предостеречь покупателей от подобных «выгодных» покупок.

«Универсальный пульт-сканер для удаленного управления автоматическими шлагбаумами и воротами», «25 ячеек памяти для записи сигналов», «поддерживает все известные модели шлагбаумов и ворот» — такими фразами пестрит интернет-сайт, на который обратил внимание пензенец. Мужчина искал пульт от ворот, на котором можно было бы записать сразу ряд сигналов, чтобы не носить с собой несколько брелков.

«Прочитал информацию о данном устройстве, заинтересовался. На сайте не указан контактный номер, есть только форма, где можно оставить свои данные — имя и телефон. Отправил заявку на звонок, и вскоре со мной связался сотрудник компании, мы оформили заказ», — рассказал житель города.

Пензенец утверждает, что за покупку заплатил 2430 рублей — такова стоимость пульта вместе с доставкой. Однако, вскрыв посылку, он обнаружил обыкновенный дистанционный пульт для ворот с инструкцией на английском языке, которую можно читать только под микроскопом.

В первом же китайском магазине по запросу «пульт от ворот» мы нашли брелок, очень похожий на тот, что пришел пензенцу. Даже инструкция, прилагавшаяся к нему, практически ничем не отличалась.

Впрочем, одно значительное отличие все же было: на китайском магазине пульт стоил 82 рубля, вместе с доставкой он обошелся бы покупателю в 93. Пензенец же за свою покупку заплатил почти в 30 раз больше.

«Кроме того, товар, фото которого размещено на сайте компании, визуально отличался от того, который пришел мне: во-первых, был заявлен ЖК-дисплей, во-вторых, расположение кнопок и их функционал — совершенно другой», — рассказал горожанин.

Для того, чтобы вновь связаться с представителями компании и рассказать им о замеченных явных нестыковках, он снова был вынужден оставить заявку на сайте. Ему перезвонил сотрудник компании, однако после просьбы пензенца дать ему контакты производителя положил трубку.

Журналисты информагентства решили сами разобраться в ситуации. Мы также оставили заявку на сайте, нам перезвонили в течение нескольких минут. Представившись сотрудником компании, мужчина без уточнения каких-либо деталей сразу же приступил к оформлению заказа. Однако перед покупкой мы все же попросили его ответить на несколько вопросов о чудо-пульте.

«Этот пульт открывает любой шлагбаум. Там — две кнопки: одна сканирует, другая открывает. Можно в пульте сохранить 29 шлагбаумов. Инструкция — на русском языке, производитель — Южная Корея. Доставка оплачивается отдельно — она стоит 390 рублей, то есть всего получается 2380 рублей, если успеть заказать товар по акции. Это вполне законно, вполне официально, ничего в этом страшного нет», — заверил мужчина.

К слову, говоря об акции, он имел в виду скидку, указанную на сайте: якобы если сделать заказ в течение двух часов (обратный отсчет начинается снова и снова, когда вы обновляете страницу), то покупка обойдется в 1990 рублей, ранее же товар якобы стоил 3980.

В словах представителя компании была одна явная нестыковка с информацией, указанной на сайте: в то время как, по версии мужчины, пульт-сканер произвели в Южной Корее, на странице под заголовком «Производитель, которому можно доверять!» написано, что «брелок-сканер производится российской компанией «Промавтоматика».

Выяснилось, что данная организация работает в Ярославле. Журналисты «Пенза-Пресс» позвонили в компанию, но там заявили, что «Промавтоматика» занимается исключительно строительством и ни к каким пультам-сканерам отношения не имеет.

Что касается той организации, которая непосредственно осуществляет торговлю пультами, то, несмотря на отсутствие контактного номера на сайте, некоторые сведения все же найти удалось. К примеру, на странице указано, что торговлю осуществляет ООО «Прайд», зарегистрированное в Москве.

За более подробной информацией о компании информагентство обратилось в информационно-аналитическую систему Seldon.Basis. Выяснилось, что «Прайд» является «коммерческой микроорганизацией», в которой числится один сотрудник. При этом она, судя по данным системы, осуществляет целых 37 видов деятельности, причем основным являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Также в перечне — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающие производства и даже деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

В информации о данной организации также указано, что она не участвовала в арбитражных разбирательствах, не проверялась, не имеет заблокированных счетов, имеет пониженную кредитоспособность, «с большой вероятностью создана для уставных целей и является благонадежной». А вот контактный номер телефона, к сожалению, отсутствует и здесь.

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации — получили по почте вовсе не тот товар, который заказали в интернет-магазине, а продавец не спешит возвращать вам деньги или, хуже того, не реагирует на звонки? С этим вопросом мы обратились на «горячую линию» Ассоциации потребителей Пензенской области.

«Нужно прислать адрес этого сайта на электронную почту ассоциации — appo_penza@e-pen.ru, описать ситуацию, оставить свои контактные данные. Либо можно прийти к нам с паспортом, наш адрес — ул. Кирова, 65/2. Мы вместе посмотрим, реально ли решить вашу проблему — добиться либо возврата средств, либо получения нужного вам товара. Если необходимо, свяжемся с правоохранительными органами. Вы можете сами параллельно обратиться и в ассоциацию, и в полицию, и в Роспотребнадзор. Лучше не ждать и обращаться везде, куда можно», — посоветовал юрист.

Он также отметил, что в последнее время люди стали чаще обращаться в ассоциацию с подобными жалобами, ведь с каждым годом все больше потребителей предпочитают делать покупки в интернет-магазинах. Если организация не является «левой», то возникшую проблему, как правило, удается решить. Главное — не терять надежды, отметил юрист.

К сожалению, в ситуации с заказом пензенца сохранить надежду на положительный исход довольно непросто, особенно если учитывать явную нестыковку с производителем товара и тот факт, что представители компании, по словам мужчины, проигнорировали его попытку разобраться в возникшей проблеме.

Журналисты «Пенза-Пресс», воспользовавшись советом юриста Ассоциации потребителей региона, направили обращение в связи с данной ситуацией. Мы будем следить за развитием событий.