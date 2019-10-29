Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
Модель Деми Роуз предстала в образах, пригодных для Хэллоуина 18+
Валерия попросила пензенцев поддержать проект «Новые берега»
Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета
На ул. Антонова ночью сгорела «ГАЗель». ВИДЕО
Валерия и Пригожин в Пензе пообедали с родителями Крида
В Земетчино машина слетела с моста, есть жертвы
«Здесь нет бизнес-класса». Пригожин снял видео в самолете на Пензу
Пензячка едва не сломала зуб, желая полакомиться
Трамплин для авто. На улице Суворова прорвало трубу
Пензячка вместо торта получила кучу горелых коржей

«Бедная природа». В Арбеково сбрасывают строительный мусор в обрыв

29 октября в 12:10 36 просмотров
, которые образовались в Арбеково. Женщина прикрепила к посту фотографии и видеозапись.

" data-title="«Бедная природа». В Арбеково сбрасывают строительный мусор в обрыв — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензячка рассказала в Сети о гигантских кучах мусора, которые образовались в Арбеково. Женщина прикрепила к посту фотографии и видеозапись.

Местная жительница рассказала в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет об обрыве возле автодрома «Вираж».

«Как могло такое прийти в голову? Люди строят там дома, а весь мусор от строительства тракторами сбрасывают в обрыв. Сами же потом будут жить возле своей помойки. Такие горы вручную пять лет придется разгребать. Бедная природа, в 20 метрах расположены лес и родник», — написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе.

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...