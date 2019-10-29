9 способов сэкономить на поездке в Европу

Бюджетные путешествия — это своего рода искусство. Бывалые туристы умудряются за несколько сотен евро посетить не одну европейскую страну. Такой отдых — это всегда приключения, интересные знакомства и ценный опыт.

Современным путешественникам во многом помогают различные сервисы и приложения. Например, при помощи сайтов airbnb или couchsurfing можно найти экономный или даже бесплатный вариант жилья. А сервис flightaware позволяет отследить местонахождение самолета, узнать его высоту и скорость.

На чем можно сэкономить в путешествии: 9 вариантов

1. Перелет

Чем больше времени до вылета, тем ниже стоимость авиабилетов. Лучше всего покупать их за 2−6 месяцев до вылета. Кроме того, билеты на рейсы в будние дни и ночью всегда дешевле, чем на те, которые осуществляются в выходные и в удобное время суток. Ещё одно правило: самые дешевые билеты можно найти во вторник-среду, поэтому постарайтесь спланировать даты вылета и возврата на эти дни.

2. Жилье

Искать жилье нужно заранее. С поездкой в Европу лучше определиться за 5−9 месяцев, так как цены на жилье там редко сдают позиции. Средняя цена за номер составляет $140 за ночь, но раннее бронирование позволит выиграть несколько процентов. Кроме того, при намерении сэкономить идеальным вариантом будет хостел.

3. Питание

Питаться в европейских ресторанах накладно — там ценят рабочую силу, поэтому за сервис нужно соответствующе платить: обед или ужин обойдется вам в 10−20 евро. Но если вы будете питаться в кафе за пределами центра города (в туристических местах цены выше в несколько раз) или покупать готовую еду в супермаркете — экономия будет существенной. Кроме того, завтракая или обедая в маленьких заведениях вдали от туристического центра, вы сможете ближе познакомиться с местной культурой и обычаями. Ещё выгоднее покупать продукты и готовить самостоятельно.

4. Мобильная связь и интернет

Пользоваться только бесплатным Wi-Fi в поездке не получится: он есть далеко не везде. Самый удобный вариант оставаться на связи за границей — это позаботиться обо всем дома и пополнить счет на достаточную сумму для пользования роумингом в поездке. К тому же, мобильная связь может понадобиться для срочного звонка хозяину арендуемого жилья.

5. Транспорт

Пользоваться общественным транспортом выгоднее, чем арендовать автомобиль или мотобайк. В некоторых городах можно ощутимо сэкономить на покупке единого билета или безлимитного проездного на автобус или метро.

6. Экскурсии

Пользуйтесь специальными приложениями-путеводителями, обращайтесь за советами к местным жителям и следите за «днями открытых дверей» в музеях. Не забудьте скачать на телефон офлайн-карты.

7. Развлечения

Развлекательные места лучше посещать по будням. В эти дни туристов меньше, а цены в заведениях ниже.

8. Сувениры.

Не покупайте их возле вокзалов или аэропортов. В супермаркетах или городских сувенирных лавках их можно купить в разы дешевле.

9. Преимущества низкого сезона

В разгар сезона (с апреля по сентябрь) цены на жилье, еду и экскурсии достигают своего максимума. Но с октября они существенно снижаются. К тому же, туристов в это время меньше, а значит можно спокойно наслаждаться прогулками и неспешно открывать для себя что-то новое.

Совет для экономного туриста

Перед поездкой скачайте любое приложение, которое поможет вам вести учет финансов. Так вы сможете контролировать свои траты и при необходимости ограничивать их. Главное — не забывать вносить свои расходы в программу и разделять их на категории.