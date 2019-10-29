Пензенцы отмечают 101 годовщину комсомольской организации

29 октября исполняется 101 год организации ВЛКСМ. Юность тысяч пензенцев прошла под знаком комсомола, и многие из них с теплотой вспоминают те годы.

Когда-то студент пензенского педагогического института, а спустя время — профессор и проректор того же вуза, Иван Шувалов с ностальгией вспоминает свои комсомольские годы и считает, что эта эпоха в его жизни была особенной.

«Комсомол дал мне очень многое: научил общаться с людьми, понимать их интересы, запросы. Они были проще, чем у современной молодежи. Было определенное политическое направление, ему комсомол и следовал. Как тогда говорили: «Партия сказала «надо», комсомол ответил — «есть», — вспоминает Иван Федорович.

Будучи рядовым комсомольцем, он считал своей главной задачей хорошо учиться в школе и в институте, участвовать в общественной работе. После службы в армии Иван Шувалов стал секретарем комитета, и круг его задач и полномочий расширился.

«Основная задача состояла в том, чтобы помогать ректорату в партийной организации и в учебно-воспитательной работе. Был штаб так называемой «легкой кавалерии» — мы ходили на занятия, отмечали присутствующих и отсутствующих. Тех, кто много пропускал, вызывали на заседания комсомола. Если человек не исправлялся, его могли и отчислить за большое количество пропусков и нарушения дисциплины. Таких случаев, чтобы ректорат не пошел навстречу решениям комитета комсомола, не было. Еще мы проводили политинформацию, организовывали различные встречи с преподавателями института, руководителями города, партийными работниками, артистами, писателями, поэтами», — отметил Иван Шувалов.

Также, по его словам, комсомольцы проводили уборку территории вуза и даже города. Они помогали организовывать спортивные соревнования и выезды студенческих бригад за пределы института.

«Особенно много делали представители комитета комсомола и профкома по организации лыжных агитпоходов. Через комитет и обком ВЛКСМ также организовывались поездки на целину», — рассказал Иван Шувалов.

Примечательно, что некоторые cтуденческие реалии советского времени, которые он назвал, в жизни современной молодежи остались. В вузах есть советы студенческого самоуправления, и сейчас именно они отвечают за научную и воспитательную работу — проводят заседания студенческих научных обществ, а также конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования, выезжают в лыжные агитпоходы.

Напомним, 100-летие комсомольской организации в прошлом году пензенцы отмечали масштабно. В частности, власти города вскрыли капсулу с посланием комсомольцев потомкам. Большие праздничные мероприятия прошли в областном центре и в Кузнецке.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был создан 29 октября 1918 года для объединения разных союзов молодежи в организацию с единым центром под руководством коммунистической партии. По уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. В сентябре 1991 года состоялся последний чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором произошел самороспуск организации: политическую роль комсомола тогда посчитали исчерпанной.