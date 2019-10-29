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Губернатор оценил Махалинский культурно-досуговый центр после ремонта

29 октября в 13:12 176 просмотров

29 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Кузнецкий район посетил Махалинский культурно-досуговый центр.

Губернатор рассказал о визите в своем микроблоге в Twitter.

«Работаю в Кузнецком районе. Посетили Махалинский культурно-досуговый центр. В 2018 году в центре, одном из участников региональной программы по ремонту сельских домов культуры, произведен капремонт. На базе ДК работает филиал Детской школы искусств, где занимается 122 человека», — сообщил он.

В ходе капитального ремонта в учреждении полностью заменили системы отопления и водоснабжения, деревянные конструкции окон - на пластиковые, поменяли двери, сделали текущий ремонт кабинетов, коридоров и здания. На это было выделено 3,7 млн рублей. Кроме того, за счет местного бюджета заменили пожарную систему.

В культурно-досуговый центр ходят и молодежь, и взрослое население, дети активно записываются в кружки, работает группа скандинавской ходьбы. По словам директора Надежды Сидоренко, до конца 2019 года к ним поступит звуковое, световое оборудование и музыкальные инструменты на сумму 1,4 млн руб.

Ребята, которые занимались во время визита губернатора в центре, рассказали Ивану Белозерцеву о своих успехах и попросили построить легкоатлетический стадион в Кузнецком районе. Глава региона обещал рассмотреть такую возможность и поручил главе администрации района подготовить проектно-сметную документацию.

Иван Белозерцев пообщался с местными жительницами, которые занимаются скандинавской ходьбой. Губернатор пообещал, что до конца года им предоставят профессиональный спортинвентарь — палки, а в следующем году обеспечат формой.

«Если люди двигаются, это продлевает жизнь точно. Нужно, чтобы как можно больше людей вливались в группы. Необходимо пропагандировать этот вид спорта», — отметил глава региона.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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