Губернатор оценил Махалинский культурно-досуговый центр после ремонта

Губернатор рассказал о визите в своем микроблоге в Twitter.

«Работаю в Кузнецком районе. Посетили Махалинский культурно-досуговый центр. В 2018 году в центре, одном из участников региональной программы по ремонту сельских домов культуры, произведен капремонт. На базе ДК работает филиал Детской школы искусств, где занимается 122 человека», — сообщил он.

Работаю в Кузнецком р-не. Посетили Махалинский культурно-досуговый центр. В 2018 г. в центре, как одном из участников региональной программы по ремонту сельских Домов культуры, произведён капремонт. На базе ДК работает филиал Детской школы искусств, где занимается 122 человека. pic.twitter.com/hl3TRb1AA7 — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

В ходе капитального ремонта в учреждении полностью заменили системы отопления и водоснабжения, деревянные конструкции окон - на пластиковые, поменяли двери, сделали текущий ремонт кабинетов, коридоров и здания. На это было выделено 3,7 млн рублей. Кроме того, за счет местного бюджета заменили пожарную систему.

В культурно-досуговый центр ходят и молодежь, и взрослое население, дети активно записываются в кружки, работает группа скандинавской ходьбы. По словам директора Надежды Сидоренко, до конца 2019 года к ним поступит звуковое, световое оборудование и музыкальные инструменты на сумму 1,4 млн руб.

Ребята, которые занимались во время визита губернатора в центре, рассказали Ивану Белозерцеву о своих успехах и попросили построить легкоатлетический стадион в Кузнецком районе. Глава региона обещал рассмотреть такую возможность и поручил главе администрации района подготовить проектно-сметную документацию.

В Махалинском доме культуры вручили детям значки #ГТО. Ребята рассказали о своих спортивных успехах и попросили построить легкоатлетический стадион в Кузнецком районе. Просьба от детей, обязательно рассмотрю возможность строительства стадиона. Поручил главе готовить документацию. pic.twitter.com/dDpWmXIVTc — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

Иван Белозерцев пообщался с местными жительницами, которые занимаются скандинавской ходьбой. Губернатор пообещал, что до конца года им предоставят профессиональный спортинвентарь — палки, а в следующем году обеспечат формой.

«Если люди двигаются, это продлевает жизнь точно. Нужно, чтобы как можно больше людей вливались в группы. Необходимо пропагандировать этот вид спорта», — отметил глава региона.