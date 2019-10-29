Пензенские управляйки проверят на наличие зимней спецтехники

В администрации Пензы 29 октября состоялось аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы сферы ЖКХ, ремонта дорог и приближающегося похолодания.

Мэр Андрей Лузгин подчеркнул, что в ближайшие пять лет необходимо работать над тем, чтобы сделать жизнь горожан лучше и комфортнее.

В первую очередь, глава администрации напомнил о предстоящем похолодании. Он сообщил, что необходимо организовать дежурство спецтехники на мостах и путепроводах, а также предупредить автолюбителей о замене резины. Он также поручил провести работу со службами такси, чтобы их машины не выходили на маршрут на летней резине.

Заместитель мэра Юрий Ильин рассказал, что спецтехника готова к зиме, кроме того, сделан запас противогололедных материалов.

Андрей Лузгин также обратил внимание на масштабные земляные работы, которые проходят в городе, и открытые колодцы.

«Это вопрос безопасности дорожного движения, а в ряде случаев — и пешеходов, в первую очередь — детей. Надо вести постоянный мониторинг и своевременно приводить колодцы в порядок», — подчеркнул он.

Также мэр поручил проверить готовность к зиме управляек и ТСЖ. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что организации располагают 60 единицами собственной техники для уборки внутридворовых территорий, часть намерены привлекать по договорам. Андрей Лузгин до конца недели поручил проверить наличие техники управляек.

Также участники совещания обсудили подготовку к реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Так, до конца ноября планируется провести торги по ремонту улиц Луначарского, Баумана, Терновского, дублера улицы Окружной и проспекта Строителей.