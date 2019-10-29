Лидин поздравил пензенских комсомольцев со 100-летием организации

«В 1918 году в Советской России была создана самая мощная и многочисленная молодежная организация в мире, чья история неразрывно связана со становлением страны. Комсомольцы всегда были на передовой: они прошли через горнило гражданской и Отечественной войны, поднимали страну из послевоенной разрухи, осваивали целину, строили Байкало-Амурскую магистраль, ударно трудились на комсомольских стройках.

Для многих поколений наших сограждан комсомол стал школой жизни, патриотизма, гражданственности, ответственности за слово и дело. В основе комсомольского братства всегда были идеалы равенства, справедливого общества и прогресса. Эти ценности не потеряли своей актуальности и сегодня. Считаю, что опыт комсомольской организации можно и нужно использовать в работе с современной молодежью.

Проходят десятилетия, но мы, воспитанники комсомола, и сегодня верны принципам нашей юности: честно трудиться на благо нашей Отчизны, прикладывать все усилия, чтобы процветала родная Пензенская область», — говорится в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал ветеранам комсомола творческой энергии, достижения целей, боевого духа, оптимизма, здоровья и новых свершений, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.