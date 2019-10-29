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Лидин поздравил пензенских комсомольцев со 100-летием организации

29 октября в 13:22 140 просмотров

Председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин поздравил жителей области со 100-летним юбилеем пензенского комсомола и 101 годовщиной образования ВЛКСМ.

«В 1918 году в Советской России была создана самая мощная и многочисленная молодежная организация в мире, чья история неразрывно связана со становлением страны. Комсомольцы всегда были на передовой: они прошли через горнило гражданской и Отечественной войны, поднимали страну из послевоенной разрухи, осваивали целину, строили Байкало-Амурскую магистраль, ударно трудились на комсомольских стройках.

Для многих поколений наших сограждан комсомол стал школой жизни, патриотизма, гражданственности, ответственности за слово и дело. В основе комсомольского братства всегда были идеалы равенства, справедливого общества и прогресса. Эти ценности не потеряли своей актуальности и сегодня. Считаю, что опыт комсомольской организации можно и нужно использовать в работе с современной молодежью.

Проходят десятилетия, но мы, воспитанники комсомола, и сегодня верны принципам нашей юности: честно трудиться на благо нашей Отчизны, прикладывать все усилия, чтобы процветала родная Пензенская область», — говорится в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал ветеранам комсомола творческой энергии, достижения целей, боевого духа, оптимизма, здоровья и новых свершений, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.


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