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Суд отменил кузнечанке отсрочку от наказания

29 октября в 13:55 110 просмотров
, но наказание отсрочили из-за малолетнего ребенка. Однако женщина продолжала вести асоциальный образ жизни и все-таки попала в колонию.

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Жительницу города Кузнецка Пензенской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, но наказание отсрочили из-за малолетнего ребенка. Однако женщина продолжала вести асоциальный образ жизни и все-таки попала в колонию.

Изначально кузнечанку приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Так как у нее — маленький ребенок, женщине на 10 лет предоставили отсрочку и поставили на учет.

Однако осужденная уклонялась от воспитания дочери. Даже после предупреждения об отмене отсрочки она злоупотребляла алкоголем. В марте ребенка поместили в медучреждение, в это время кузнечанка пьяная попала в отделение полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, в нарушение правил отсрочки от наказания женщина отвезла ребенка в другой город, где воспитанием девочки занялись ее отец и бабушка.

В результате жительница Кузнецка попала на скамью подсудимых, прямо в зале ее заключили под стражу. Адвокат пытался обжаловать такое решение, но апелляцию оставили без удовлетворения.


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