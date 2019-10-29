В Бессоновском районе сбитого пешехода переехал грузовик

В Бессоновском районе Пензенской области в ночь на 29 октября произошло жуткое ДТП.

Авария случилась на 617-м километре трассы М-5 «Урал», Mercedes-Benz Viano сбил пешехода. За рулем находился 37-летний мужчина. Пострадавший остался лежать на земле, в этот момент на него наехал малотоннажный грузовой автомобиль Renault Master под управлением 44-летнего водителя.

61-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что следует быть внимательнее за рулем, особенно с приближением холодов — дорога может быть скользкой. Пешеходам рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее в темное время суток и в условиях плохой видимости.