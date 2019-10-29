В Пензе День народного единства пройдет на Юбилейной площади

Заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков сообщил, что торжественное мероприятие будет проходить на Юбилейной площади 4 ноября с 10:00 до 12:00. Ожидается, что в нем примут участие около 6000 человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продолжительность концертной программы составит 40 минут. Для зрителей пройдет театрализованное представление — история праздника и подвига Минина и Пожарского, затем состоится официальная часть и концерт пензенских творческих коллективов.

На площади будет работать полевая кухня, где гости праздника смогут согреться кашей и чаем.

«В Пензе достаточно мобильных кофеен, имеет смысл разместить их на разных частях площади, чтобы люди не стояли в очередях», — распорядился мэр Андрей Лузгин.

Также он обратил особое внимание представителей администрации города на обеспечение безопасности граждан.