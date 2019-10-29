«Русмолко» завершает подготовку почвы для сева яровых культур

В 2020 году компания планирует посеять на обработанных землях кукурузу, свеклу, ячмень, пшеницу, сою и подсолнечник. Подготовка почвы ведется в восьми районах присутствия компании: Кондольском, Сердобском, Пачелмском, Каменском, Башмаковском, Нижнеломовском, Кузнецком и Наровчатском. Наибольший объем работ запланирован в Пачелмском, Наровчатском и Башмаковском районах, где яровые культуры предполагается засеять на территории в 10500, 8400 и 7500 гектаров соответственно.
В подготовке земель задействовано более 40 единиц сельхозтехники. Работу завершат в оптимальные агротехнические сроки с учетом погодных условий.
Растениеводство — одно из ключевых направлений деятельности «Русмолко», общий земельный фонд компании — более 156 тыс. гектаров.