Пензенские росгвардейцы отметили профессиональный праздник

На праздничную церемонию пришли представители областного правительства, взаимодействующих структур, общественных организаций, ветераны службы и сотрудники.

«Ежегодно группы задержания выявляют и предотвращают сотни тысяч правонарушений, пресекают и раскрывают преступления по горячим следам. Желаю всему личному составу вневедомственной охраны Пензенской области, а также ветеранам крепкого здоровья, успехов и дальнейшей плодотворной работы во благо Отечества», — сказал в приветственном слове начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов.

Также сотрудников пензенской Росгвардии поздравил глава города Владимир Мутовкин. Он отметил, что в органах вневедомственной охраны работают честные и смелые люди, верные своему долгу — защищать общественный порядок.

Начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Пензенской области, полковник полиции Вадим Конкин поблагодарил всех росгвардейцев и членов их семей за ответственный подход к выполнению своих обязанностей.

«Только за девять месяцев 2019 года по результатам задержаний подразделениями вневедомственной охраны было возбуждено 222 уголовных дела. Из них: 20 краж, семь грабежей, два убийства, два угона автотранспорта, выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, 116 сотрудников вневедомственной охраны за образцовое выполнение служебных обязанностей получили награды — почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки отличия и ценные подарки. Их вручила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по социальной политике Яна Куприна.

Память ушедших из жизни сотрудников, пожертвовавших собой, защищая жизнь и покой мирных граждан, все присутствующие почтили минутой молчания.