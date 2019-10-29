Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем рождения комсомола

«Сегодня — день рождения комсомола. В Махалинском доме культуры спели песню молодости. Поздравляю всех с этим праздником! Сам был делегатом XIX Всесоюзного съезда ВЛКСМ. В то время это была великая честь», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня День рождения комсомола. В махалинском доме культуры спели песню молодости. Поздравляю всех с этим праздником! Сам был был делегатом XIX Всесоюзного съезда ВЛКСМ. В то время это была великая честь! pic.twitter.com/KiBx6pVqIS — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

Напомним, 29 октября губернатор побывал в Кузнецком районе. Одним из объектов посещения стал Махалинский культурно-досуговый центр.