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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем рождения комсомола

29 октября в 15:13 76 просмотров

29 октября — 101-я годовщина со дня образования комсомола. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с этим праздником жителей региона.

«Сегодня — день рождения комсомола. В Махалинском доме культуры спели песню молодости. Поздравляю всех с этим праздником! Сам был делегатом XIX Всесоюзного съезда ВЛКСМ. В то время это была великая честь», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 29 октября губернатор побывал в Кузнецком районе. Одним из объектов посещения стал Махалинский культурно-досуговый центр.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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