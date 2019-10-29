Губернатор посетил несколько производств в Кузнецком районе

29 октября губернатор Иван Белозерцев посетил два предприятия в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

Глава региона напомнил, что еще два года назад ставил задачу приступить к качественной обработке земли в районе за счет привлечения инвесторов и применения новых технологий. За это время ООО «АП «Восток Агро» в селе Никольское стало одним из ведущих кузнецких предприятий в сфере растениеводства.

«За это время у неэффективных собственников было приобретено 4000 га земли, имущественный комплекс бывшего колхоза в с. Никольское, где проведен ремонт. Построен новый, высокопроизводительный зерносушильный комплекс. Приобретено сельхозтехники на 400 млн руб. Трудоустроено 85 человек», — рассказал Иван Белозерцев.

За это время у неэффективных собственников было приобретено 4000 га земли, имущественный комплекс бывшего колхоза в с. Никольское, где проведен ремонт. Построен новый, высокопроизводительны зерносушильный комплекс.

Приобретено сельскохозтехники на 400 млн руб. Трудоустроено 85 чел pic.twitter.com/7lropkO4Oj — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

Также губернатор посетил предприятие «Байрам» по производству хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов «Халяль» в селе Бестянка, в котором трудятся десять человек.

«Для нас важно, что на селе создаются перерабатывающие производства. Для закупки оборудования был выдан кредит – 6 млн руб.», - рассказал глава региона.

Посетил предприятие «Байрам» в с.Бестянка Кузнецкого р-на. Количество работающих небольшое-около 10 чел., но для нас важно, что на селе создаются перерабатывающие производства. Для закупки оборудования был выдан кредит 6млн.руб. Осмотрел цеха по производству мясных полуфабрикатов pic.twitter.com/QzKsYFe5Fr — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

Кроме того, в селе Бестянка, по словам Ивана Белозерцева, активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Одно из них в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор. Он отметил, что КФХ создано в 2019 году при поддержке министерства сельского хозяйства области.