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Губернатор посетил несколько производств в Кузнецком районе

29 октября в 15:34 280 просмотров

29 октября губернатор Иван Белозерцев посетил два предприятия в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

Глава региона напомнил, что еще два года назад ставил задачу приступить к качественной обработке земли в районе за счет привлечения инвесторов и применения новых технологий. За это время ООО «АП «Восток Агро» в селе Никольское стало одним из ведущих кузнецких предприятий в сфере растениеводства.

«За это время у неэффективных собственников было приобретено 4000 га земли, имущественный комплекс бывшего колхоза в с. Никольское, где проведен ремонт. Построен новый, высокопроизводительный зерносушильный комплекс. Приобретено сельхозтехники на 400 млн руб. Трудоустроено 85 человек», — рассказал Иван Белозерцев.

Также губернатор посетил предприятие «Байрам» по производству хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов «Халяль» в селе Бестянка, в котором трудятся десять человек.

«Для нас важно, что на селе создаются перерабатывающие производства. Для закупки оборудования был выдан кредит – 6 млн руб.», - рассказал глава региона.

Кроме того, в селе Бестянка, по словам Ивана Белозерцева, активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Одно из них в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор. Он отметил, что КФХ создано в 2019 году при поддержке министерства сельского хозяйства области.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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