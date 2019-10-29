В Подмосковье собираются увеличить количество рабочих мест

Как сообщает телеканал «360», власти Подмосковья собираются усовершенствовать транспорт, разрабатывать инвестпроекты для увеличения рабочих мест и поддерживать пожилых людей.
«Рабочие места, инвестиции для нас являются приоритетом. Мы открыли немецкий завод, удвоили темпы итальянского производства в Солнечногорском районе, поддерживаем отечественные компании. Серьезные деньги инвестирует интернет-торговля в Подольске. В Загорске работает трубный завод», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье в настоящее время живут 7,6 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом бюджет региона увеличился на 8%. Сейчас он составляет около 750 миллиардов рублей.
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