В Подмосковье собираются увеличить количество рабочих мест

В текущем году Московской области исполнилось 90 лет. О том, что предстоит сделать для улучшения жизни в регионе, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает телеканал «360», власти Подмосковья собираются усовершенствовать транспорт, разрабатывать инвестпроекты для увеличения рабочих мест и поддерживать пожилых людей.

«Рабочие места, инвестиции для нас являются приоритетом. Мы открыли немецкий завод, удвоили темпы итальянского производства в Солнечногорском районе, поддерживаем отечественные компании. Серьезные деньги инвестирует интернет-торговля в Подольске. В Загорске работает трубный завод», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье в настоящее время живут 7,6 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом бюджет региона увеличился на 8%. Сейчас он составляет около 750 миллиардов рублей.

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