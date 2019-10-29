В Сети обсуждают фото новой солистки группы «Фабрика»

Аккаунт певицы в соцети сразу привлек внимание поклонников группы, потому что в нем — масса фотографий, в которых Мария предстает в сногсшибательных образах.

За плечами Гончарук – большой музыкальный опыт. Она кончила Харьковское музыкальное училище по классу академического вокала, у нее есть диплом Киевский национальный университет культуры и искусства. Участвовала в проекте «Хочу V ВИА гру» и дошла до финала. Затем у нее был свой дует с подругой, пишет «Мир знаменитостей».

Участвовала в конкурсах красоты. В «Блонд Украины» и «Мисс Украина» завоевала титул «вице-мисс».

В этом году вышла замуж за актера и ведущего Дмитрия Хрусталева, сообщает life.ru.