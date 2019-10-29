Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
На пензенском участке трассы М-5 жестко столкнулись машины. ВИДЕО
Подборка осенних пензенских мемов с милым героем из «ВКонтакте»
«Бедная природа». На Бугровке сбрасывают строительный мусор в обрыв
Модель Деми Роуз предстала в образах, пригодных для Хэллоуина 18+
Валерия попросила пензенцев поддержать проект «Новые берега»
Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета
На ул. Антонова ночью сгорела «ГАЗель». ВИДЕО
Валерия и Пригожин в Пензе пообедали с родителями Крида
В Земетчино машина слетела с моста, есть жертвы
«Здесь нет бизнес-класса». Пригожин снял видео в самолете на Пензу

В Сети обсуждают фото новой солистки группы «Фабрика»

29 октября в 15:40 92 просмотра
«Фабрика» на место Саши Савельевой, ставшей мамой, пришла 29-летняя «Вице-мисс Украина» Мария Гончарук.

" data-title="В Сети обсуждают фото новой солистки группы «Фабрика» — Пенза-пресс, рунет за день">

В группе «Фабрика» на место Саши Савельевой, ставшей мамой, пришла 29-летняя «Вице-мисс Украина» Мария Гончарук.

Аккаунт певицы в соцети сразу привлек внимание поклонников группы, потому что в нем — масса фотографий, в которых Мария предстает в сногсшибательных образах.

За плечами Гончарук – большой музыкальный опыт. Она кончила Харьковское музыкальное училище по классу академического вокала, у нее есть диплом Киевский национальный университет культуры и искусства. Участвовала в проекте «Хочу V ВИА гру» и дошла до финала. Затем у нее был свой дует с подругой, пишет «Мир знаменитостей».

Участвовала в конкурсах красоты. В «Блонд Украины» и «Мисс Украина» завоевала титул «вице-мисс».

В этом году вышла замуж за актера и ведущего Дмитрия Хрусталева, сообщает life.ru.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B3cwxPvIWZY/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...