В Пензе присяжные признали женщину виновной в убийстве любимого

В пресс-службе суда напомнили, что с 1 июня 2018 года обвиняемый по ряду статей может попросить рассматривать дело с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Этим правом решила воспользоваться 48-летняя пензячка.

Согласно материалам дела, 9 февраля женщина выпивала у себя дома с племянником и 45-летним сожителем, с которым поссорилась. Пензячка зарезала любимого, после чего забрала маленького ребенка и ушла. «Скорую» вызвала соседка лишь спустя два часа после случившегося.

«Женщина написала явку с повинной и признавала свою вину. Но потом от своих слов отказалась и пояснила, что ушла спать, оставив мужчин за столом. Проснулась от крика племянника, который рассказал, что ее сожитель сам себя ударил ножом», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате женщину признали виновной, но присяжные отметили, что она заслуживает снисхождения. Решено на шесть лет отправить жительницу Пензы в колонию общего режима. Кроме того, в пользу матери погибшего с осужденной взыскали 43530 руб. как компенсацию материального ущерба и 800000 руб. — морального вреда.

Приговор еще не вступил в законную силу.