Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
Белозерцев поручил информировать сельхозпроизводителей о возможностях экспорта
Губернатор посетил несколько производств в Кузнецком районе
«Русмолко» завершает подготовку почвы для сева яровых культур
В Пензенской области — рекордный урожай подсолнечника
В Пензе проведут обучающий семинар для руководителей промпредприятий
«Ростелеком» разработал новое решение от киберугроз для бизнеса
Бренд «Индилайт» запускает совместный проект с платформой «Дневник.ру»
Сергей Капралов участвует в форуме по стратегическому планированию
Пензенцев обучили успешному ведению бизнеса с нуля
Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта

Белозерцев оценил опыт села Бестянка по взаимодействию власти и жителей

29 октября в 16:25 152 просмотра
, в котором проживает 1380 человек.

" data-title="Белозерцев оценил опыт села Бестянка по взаимодействию власти и жителей — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках рабочей поездки в Кузнецкий район 29 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил село Бестянка, в котором проживает 1380 человек.

В населенном пункте есть детская и спортивная площадки, установлена вышка сотовой связи, проведено освещение, работает дом культуры. Глава Бестянского сельсовета рассказал, что все работы в селе проводятся с учетом мнения жителей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор положительно оценил проводимую в селе работу по взаимодействию власти и граждан.

«Важно проводить встречи с жителями, объяснять, что делается для улучшения жизни, учитывать в обязательном порядке мнение большинства граждан», — отметил он.

Также Иван Белозерцев посетил расположенное в Бестянке предприятие «Байрам» по производству хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов. Губернатор поручил министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову рассмотреть возможность оказания содействия в реализации продукции в местных торговых сетях и приобретении оборудования.

«Давайте подпишем с предприятием соглашение, по которому регион выделит грантовую поддержку на дальнейшее развитие, а предприятие, со своей стороны, обязуется открыть дополнительные рабочие места для жителей села», — сказал глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/192356/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...