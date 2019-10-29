Белозерцев оценил опыт села Бестянка по взаимодействию власти и жителей

В рамках рабочей поездки в Кузнецкий район 29 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил село Бестянка, в котором проживает 1380 человек.

В населенном пункте есть детская и спортивная площадки, установлена вышка сотовой связи, проведено освещение, работает дом культуры. Глава Бестянского сельсовета рассказал, что все работы в селе проводятся с учетом мнения жителей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор положительно оценил проводимую в селе работу по взаимодействию власти и граждан.

«Важно проводить встречи с жителями, объяснять, что делается для улучшения жизни, учитывать в обязательном порядке мнение большинства граждан», — отметил он.

Также Иван Белозерцев посетил расположенное в Бестянке предприятие «Байрам» по производству хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов. Губернатор поручил министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову рассмотреть возможность оказания содействия в реализации продукции в местных торговых сетях и приобретении оборудования.

«Давайте подпишем с предприятием соглашение, по которому регион выделит грантовую поддержку на дальнейшее развитие, а предприятие, со своей стороны, обязуется открыть дополнительные рабочие места для жителей села», — сказал глава региона.