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Пензенцы смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин»

29 октября в 16:33 198 просмотров
30 октября в рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с инсультом, в бассейне «Дельфин» с 11:00 до 14:00 специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики проведут акцию здоровья (0+).

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30 октября в рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с инсультом, в бассейне «Дельфин» с 11:00 до 14:00 специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики проведут акцию здоровья (0+).

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, талон на разовое бесплатное посещение бассейна «Дельфин» получат все участники мероприятия.

На площадке центра здоровья медики проведут всем желающим оценку состояния здоровья: измерят объем талии, индекс массы тела и артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщаемость капиллярной крови кислородом.

«Также врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендацией по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями», — добавили в минздраве.

Принять участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультом, приглашаются все желающие. Вход — свободный.


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