Пензенцы смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин»

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, талон на разовое бесплатное посещение бассейна «Дельфин» получат все участники мероприятия.
На площадке центра здоровья медики проведут всем желающим оценку состояния здоровья: измерят объем талии, индекс массы тела и артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщаемость капиллярной крови кислородом.
«Также врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендацией по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями», — добавили в минздраве.
Принять участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультом, приглашаются все желающие. Вход — свободный.