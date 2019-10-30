Greenpeace рассказал о самом распространенном мусоре на российских морях и реках

Большая часть мусора — пластик (68,1%), 31,9% — другие отходы. Из этой массы первое место заняли окурки (треть от всего объема собранного пластика). Существенный объем также составили пакеты и пачки от продуктов, бутылки, крышки, пластик (в том числе поролон и провода), контейнеры для еды, влажные салфетки, стаканчики, пишет life.ru.

Напомним, многие экоактивисты обеспокоены текущей ситуацией с нарастающим загрязнением природы. Они предлагают ряд мер по ее улучшению. В частности, речь идет о раздельном мусоре и отказе от одноразовой посуды.