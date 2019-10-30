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Greenpeace рассказал о самом распространенном мусоре на российских морях и реках

30 октября в 08:38 128 просмотров
, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей, Тихого океана, а также крупнейшие реки — Ангару, Волгу, Дон, Енисей, Иртыш, Лену, Обь и Оку.

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Представители Greenpeace проверили загрязнение берегов Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей, Тихого океана, а также крупнейшие реки — Ангару, Волгу, Дон, Енисей, Иртыш, Лену, Обь и Оку.

Большая часть мусора — пластик (68,1%), 31,9% — другие отходы. Из этой массы первое место заняли окурки (треть от всего объема собранного пластика). Существенный объем также составили пакеты и пачки от продуктов, бутылки, крышки, пластик (в том числе поролон и провода), контейнеры для еды, влажные салфетки, стаканчики, пишет life.ru.

Напомним, многие экоактивисты обеспокоены текущей ситуацией с нарастающим загрязнением природы. Они предлагают ряд мер по ее улучшению. В частности, речь идет о раздельном мусоре и отказе от одноразовой посуды.


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