Иван Белозерцев пообещал достроить школу в Ульяновке

Во время рабочего визита в Кузнецкий район глава региона оценил ход реконструкции школы села Ульяновка. В своем микроблоге Twitter он написал, что познакомился с работой образовательного учреждения и пообщался с учениками.

«Третий блок, в котором, по проекту, должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека находится в стадии незавершенного строительства. Окажем содействие в достройке», — отметил губернатор.

Посетили школу села Ульяновка Кузнецкого района. Ознакомились с работой школы, пообщался с учениками. Третий блок, в котором по проекту должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека находится в стадии незавершенного строительства. Окажем содействие в достройке. pic.twitter.com/jozNFymIKe — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 октября 2019 г.

Также 29 октября Иван Белозерцев посетил несколько предприятий в Кузнецком районе, о чем сообщил в Twitter ранее.