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Иван Белозерцев пообещал достроить школу в Ульяновке

29 октября в 17:08 136 просмотров

29 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу села Ульяновка Кузнецкого района.

Во время рабочего визита в Кузнецкий район глава региона оценил ход реконструкции школы села Ульяновка. В своем микроблоге Twitter он написал, что познакомился с работой образовательного учреждения и пообщался с учениками.

«Третий блок, в котором, по проекту, должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека находится в стадии незавершенного строительства. Окажем содействие в достройке», — отметил губернатор.

Также 29 октября Иван Белозерцев посетил несколько предприятий в Кузнецком районе, о чем сообщил в Twitter ранее.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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