В Пензе легковушка насмерть сбила пешехода

По предварительным данным, 29 октября в 3 часа 55 минут на пензенском участке трассы М-5 «Урал» автомобиль Lada Largus сбил мужчину. За рулем машины находился 26-летний водитель.

В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.

Пензенские инспекторы предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы быть заметнее, пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.