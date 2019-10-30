Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
В Пензенской области инсульт поразил 6,6 тыс человек
Пензенские аграрии получили 500 тыс. тонн масличных культур
В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития
Какие медучреждения планируют отремонтировать в Пензенской области. СПИСОК
Кузнецкие дорожники готовы к холодам
В Пензенской области на дорогах заработали метеопосты
К жителям Лопаток нагрянули приставы
Пензенцы смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин»
Пензенские росгвардейцы отметили профессиональный праздник
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем рождения комсомола

В Терновке изменили режим работы светофоров (видео)

30 октября в 08:01 244 просмотра
, что проблемы возникают даже не из-за мелких аварий, а из-за резкого увеличения количества машин.

" data-title="В Терновке изменили режим работы светофоров — Пенза-пресс, рунет за день">

Ежедневный тест на стрессоустойчивость по дороге на работу и домой. Жители Терновки жалуются на регулярные заторы при выезде и въезде в микрорайон. Жители Пензы говорят, что проблемы возникают даже не из-за мелких аварий, а из-за резкого увеличения количества машин.

По утрам практически все население Терновки застревает в пробке по направлению к центру. В этом с ними солидарны и жители села Засечное. Утренние заторы начинаются уже от поворота на улицу Сухумскую.

«По 30−40 минут стоим, набирается полный автобус. Больше всего машин стоит на участке возле моста», — рассказала кондуктор автобуса Наталья Кузнецова.

Водитель автобуса Андрей Тарасов добавил, что он старается ехать по графику, но все же пробки вносят свои коррективы, сообщает телеканал «Экспресс».

Городские власти уже отчитались, что изменили схему работы светофоров с учетом потоков автомобилей — это должно несколько улучшить пропускную способность магистралей. Удастся ли почувствовать изменения, станет ясно в первые реальные заморозки, их синоптики обещают уже на этой неделе: столбики термометров, по прогнозам, опустятся до минус шести градусов.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...