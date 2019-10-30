В Терновке изменили режим работы светофоров (видео)

Ежедневный тест на стрессоустойчивость по дороге на работу и домой. Жители Терновки жалуются на регулярные заторы при выезде и въезде в микрорайон. Жители Пензы говорят, что проблемы возникают даже не из-за мелких аварий, а из-за резкого увеличения количества машин.

По утрам практически все население Терновки застревает в пробке по направлению к центру. В этом с ними солидарны и жители села Засечное. Утренние заторы начинаются уже от поворота на улицу Сухумскую.

«По 30−40 минут стоим, набирается полный автобус. Больше всего машин стоит на участке возле моста», — рассказала кондуктор автобуса Наталья Кузнецова.

Водитель автобуса Андрей Тарасов добавил, что он старается ехать по графику, но все же пробки вносят свои коррективы, сообщает телеканал «Экспресс».

Городские власти уже отчитались, что изменили схему работы светофоров с учетом потоков автомобилей — это должно несколько улучшить пропускную способность магистралей. Удастся ли почувствовать изменения, станет ясно в первые реальные заморозки, их синоптики обещают уже на этой неделе: столбики термометров, по прогнозам, опустятся до минус шести градусов.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».