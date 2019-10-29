Пензенцы посоревновались в грэпплинге (видео)

Во дворце единоборств «Воейков» прошло первенство Пензенской области по грэпплингу юношей и девушек. За победу в пяти возрастных категориях боролись порядка 150 спортсменов. На кону было право выступить на окружных соревнованиях.

Вести бой в стойке здесь не принято. Основные события разворачиваются в партере. Провести удачный болевой или удушающий прием — вот главная цель каждого участника первенства области. Грэпплинг — это молодой вид единоборств. Во многом он схож с греко-римской или вольной борьбой. Но, как говорят специалисты, те, кто занимался дзюдо или самбо тоже будут уверенно чувствовать себя на татами. Подойдет грэпплинг и тем, кто до этого не имел отношения к единоборствам.

«До этого ничем не занимался. Сначала, когда начал тренироваться, не смог сделать кувырок, приемы и правила не знал», — поделился участник первенства Ихтиер Ащуров.

Первенство региона собрало более 150 борцов из Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: грэпплинге и грэпплинге-ги. Правилами они не отличаются. Разная — лишь форма. Одни выступают в майках и шортах, другие в кимоно. Каждая схватка длится до пяти минут, и если ни один из борцов не сдался, то победитель определяется по очкам, сообщает телеканал «Экспресс».

«В самбо, дзюдо, вольной, греко-римской борьбе, в основном, схватка нацелена на то, чтобы положить соперника на лопатки. В грэпплинге, когда мы кладем соперника на спину, у нас только все начинается. Мы не останавливаем схватку. Нам надо свалить и сделать болевой или удушающий», — рассказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе грэпплинг Сергей Голов.

Кроме самих соревнований, в рамках первенства прошел мастер-класс многократного чемпиона мира по грэпплингу Магомеда Абдулкадирова. Чему научиться у одного из лучших борцов планеты, нашли и начинающие спортсмены, и те, кто занимается грэпплингом не один год.

«Грэпплинг затягивает тем, что там нет ограничений по борьбе. Есть болевые приемы и удушающий, которыми можно завершить досрочно схватку», — отметил чемпион.

Спортсмены старших возрастных категорий на этом турнире боролись за путевку на первенство Приволжского федерального округа (0+). Однако оно пройдет только весной и у спортсменов будет время на работу над ошибками.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».