В Пензенской области на дорогах заработали метеопосты (видео)

В Пензенской области ожидается существенное похолодание до минус шести градусов, отрицательные температуры будут сохраняться и днем, и ночью. По прогнозам синоптиков, холод будет сопровождаться дождем, переходящим в снег. Это, в свою очередь, может привести к образованию гололедицы и наледи.

В преддверии наступления неблагоприятных дорожных условий автомобилистам рекомендуют заранее установить зимнюю резину и встретить предстоящую смену погоды во всеоружии. Многие пензенцы уже спешат это сделать, сообщает телеканал «Экспресс».

Сотрудники шиномонтажа в микрорайоне Арбеково уже перешли на круглосуточный режим работы. Запись клиентов настолько плотная, что у мастеров едва хватает времени перекусить.

«Ночью даже приезжают. Вчера у меня напарник работал до трех часов ночи», — поделился сотрудник шиномонтажа Анатолий Филиппов.

Автогонщики братья Самсоновы заблаговременно позаботились о сезонной смене шин. В отличие от рядовых водителей, им приходится «переобувать» сразу несколько машин: спортивную и повседневную. Для каждой — своя резина.

«Для гонок используется шип — 1,5 мм, для голого льда — 4,5 мм. Такие используются только для спорта. По городу на них нельзя ездить», — пояснил Сергей Самсонов.

Ездить в зимний период на летней резине крайне опасно. При низких температурах она становится жесткой, и ее сцепление с заснеженной дорогой снижается в разы. Это может привести к потере управления и аварии. Профессионалы советуют водителям, заменив резину, сменить и стиль вождения — выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Особую бдительность следует проявлять при приближении к пешеходным переходам.

«Прежде всего, я хочу посоветовать соблюдать ПДД, уважать друг друга на дороге, но если наступила аварийная ситуация, то резких движений на голом льду не должно быть», — объяснил Александр Самсонов.

Заморозки на территории региона синоптики прогнозируют уже к середине недели. Ситуацию усугубят осадки, которые пройдут накануне похолодания. На дорогах возможно образование гололедицы. Для борьбы с наледью в Пензе заготовлено порядка 11 тысяч тонн пескосоляной смеси и 500 тонн соли. Параллельно об изменениях климата дорожные службы оперативно будут предупреждать метеопосты, которые впервые в этом году заработали на территории области.

«Если мы получаем сигнал от участников дорожного движения или сотрудников МЧС и ГИБДД о возникновении зимней скользкости, диспетчер, используя видеограмму, направляет ближайшую машину для борьбы с наледью», — рассказал ведущий эксперт управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Константин Абрамов.

Посты видеоконтроля позволяют определять температуру и относительную влажность воздуха, атмосферное давление, виды осадков, скорость и направление ветра. Пешеходам также необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь автомобиля, поэтому при пересечении дороги стоит быть предельно внимательными.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».