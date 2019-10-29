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Кузнецкие дорожники готовы к холодам (видео)

29 октября в 23:24 68 просмотров
, которая будет зимой бороться с заносами на дорогах.

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В Кузнецке проверили технику, которая будет зимой бороться с заносами на дорогах.

До начала снегопадов и метелей остается все меньше времени. Однако автолюбителей из Кузнецка это не должно пугать. Дороги при любой погоде останутся проезжими. Готовность к зиме коммунальщики продемонстрировали на смотре техники. Большая часть машин на службе — не первый год. Однако автопарк постепенно обновляется.

«В прошлом году приобрели трактор, в этом прошел конкурс по пескоразбрасывательному оборудованию на КамАЗ. Я думаю, что обновление парка будет постоянно происходить», — отметил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.

В преддверии зимы в распоряжении дорожников — 28 единиц техники: грейдеры, спецмашины для разбрасывания песка, погрузчики и самосвалы. Также кузнечане подчеркнули, что пескосоляной смеси, которую уже заготовили, хватит на всю зиму, сообщает телеканал «Экспресс».

В 2019 году этому уделили больше внимания: увеличили количество техники, посмотрели техническую готовность машин. Это действительно наша гордость, наша дорожная «гвардия», — сказал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

С началом выпадения осадков зимой кузнецкие дорожники перейдут на шестидневную рабочую неделю. При непогоде водители спецтехники будут трудиться в две смены. При этом их рабочий день будет начинаться в три часа утра.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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