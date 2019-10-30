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В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития

30 октября в 03:23 82 просмотра

В Пензе 30 октября состоятся мероприятия в честь 80-летия Института регионального развития.

В корпусе на ул. Чаадаева, 119 будет работать выставка «Образование через всю жизнь», на которой представят проекты и образовательные технологии. Гости познакомятся с центрами по повышению профессионального мастерства.

«На выставке будет представлена учебно-методическая литература, подготовленная сотрудниками института, пройдет презентация работы электронного читального зала Президентской библиотеки и новой книги, посвященной 80-летию Института регионального развития Пензенской области», — отмечают организаторы.

В 14 в актовом зале состоится торжественное мероприятие.

Возрастные ограничения — 0+.


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