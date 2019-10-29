Колышлеец получил срок за ограбление храма Николая Чудотворца

Установлено, что утром 18 августа пенсионер был пьян. Он пошел к храму Святого Николая Чудотворца и разбил там стекло. Сельчанин залез внутрь и похитил пожертвования прихожан. Тоже самое он сделал 27 августа.

Деньги злоумышленник потратил на еду и спиртное, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили его причастность к преступлениям. Пока шло следствие, мужчина находился под стражей. Часть денег изъяли у него дома, остальное он возместил впоследствии.

Колышлейца осудили, приговором суда ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.