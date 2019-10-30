В Пензенской области инсульт поразил 6,6 тыс человек

В Пензенской области диагностировали инсульт у 6667 человек. Такие данные приводит Пензастат по итогам прошлого года.

При этом с 2015 года в регионе наблюдается тенденция уменьшения смертности от различных видов инсульта. В 2015 году от этого заболевания погибли 1687 человек, в 2016 — 1616, в 2017 — 1477, в 2018 году — 1486.

В России прошлом году от различных видов инсульта умерло 133,8 тыс. человек. Самая высокая смертность — от инфаркта мозга (ишемического инсульта) — 58,8 умерших на 100 тыс. человек, от внутримозговых кровоизлияний — 25,3 умерших на 100 тыс. человек.

Специалисты рубрики «Дежурный врач» напоминают, что в группе риска — больные с высоким артериальным давлением (особенно люди, не принимающие лечение), при заболеваниях сердца (например, сердечная недостаточность, аритмия и др.), при сахарном диабете (идет повреждение сосудов, в том числе — головного мозга, что увеличивает риск развития инсульта), имеющие лишний вес и ведущие малоподвижный образ жизни, люди с высоким уровнем холестерина или курящие. Следует следить за своим здоровьем и тем, у кого в семейном анамнезе есть жертвы инсульта среди родственников (подробнее о заболевании и его профилактике — здесь).