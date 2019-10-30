Молодая кузнечанка попала под статью за организацию казино

21-летнюю жительницу города Кузнецка Пензенской области обвинили в незаконной организации азартных игр. Расследование по делу завершено.

Установлено, что девушка решила организовать игровую деятельность осенью 2018 года. На улице Московское шоссе в Кузнецке она арендовала помещение в кафе. Там установила четыре автомата, которые купила ранее.

«Согласно заключению экспертов, на двух из них установлено программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кузнечанка подобрала сотрудников, которые осуществляли кассовый расчет и обслуживали клиентов. Также девушка лично общалась с посетителями игорного заведения. Всю выручку она брала себе, часть тратила на зарплату своих работников.

Подпольное казино удалось вычислить правоохранителям. В конце октября 2018 года сотрудники отдела МВД России по городу Кузнецку изъяли оборудование.

В настоящее время уголовное дело направили для рассмотрения в суд.