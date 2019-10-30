Молодая кузнечанка попала под статью за организацию казино

Установлено, что девушка решила организовать игровую деятельность осенью 2018 года. На улице Московское шоссе в Кузнецке она арендовала помещение в кафе. Там установила четыре автомата, которые купила ранее.
«Согласно заключению экспертов, на двух из них установлено программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Кузнечанка подобрала сотрудников, которые осуществляли кассовый расчет и обслуживали клиентов. Также девушка лично общалась с посетителями игорного заведения. Всю выручку она брала себе, часть тратила на зарплату своих работников.
Подпольное казино удалось вычислить правоохранителям. В конце октября 2018 года сотрудники отдела МВД России по городу Кузнецку изъяли оборудование.
В настоящее время уголовное дело направили для рассмотрения в суд.